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Мошенники стали пугать жертв оформленными с Украины кредитами под залог квартир

Злоумышленники требуют предоставить деньги в наличном виде якобы для проверки, сообщили в МВД.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Дистанционные мошенники стали угрожать жертвам оформлением на них преступниками с Украины кредитов под залог квартиры и требовать якобы для сохранения денег предоставить для проверки сбережения в наличном виде. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Сначала неизвестные звонят потенциальной жертве по телефону или в мессенджере и представляется сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они сообщают, что украинские преступники оформляют кредит под залог квартиры, что будет чревато уголовной ответственностью. Затем они предлагают вариант, как избежать ответственности и не стать фигурантом уголовного дела о финансировании террористов. Жертву убеждают предоставить для проверки имеющиеся сбережения в наличном виде, якобы это позволит установить факт, что заявка на кредит исходит не от него.

В случае согласия жертвы мошенники посылают «инкассаторов», которые забирают накопления.

В МВД советуют не переводить деньги по инструкциям неизвестных, полученным по телефону или в мессенджерах. Сотрудники органов власти или силовых структур никогда не просят переводить деньги, к тому же в ходе дистанционного разговора.