Мошенники стали пугать жертв оформленными с Украины кредитами под залог квартир

Сначала неизвестные звонят потенциальной жертве по телефону или в мессенджере и представляется сотрудниками ФСБ и Центробанка. Они сообщают, что украинские преступники оформляют кредит под залог квартиры, что будет чревато уголовной ответственностью. Затем они предлагают вариант, как избежать ответственности и не стать фигурантом уголовного дела о финансировании террористов. Жертву убеждают предоставить для проверки имеющиеся сбережения в наличном виде, якобы это позволит установить факт, что заявка на кредит исходит не от него.