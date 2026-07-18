В Москве врачам помогают более 60 ИИ-сервисов, заявил Орешкин

«Ценность технологии возникает не в лаборатории и не в презентации, а тогда, когда она помогает врачу быстрее и точнее поставить диагноз, фермеру — повысить урожайность, городу — эффективнее организовать транспорт, государству — сделать доступ к услугам удобнее», — заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.