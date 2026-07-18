В Москве врачам помогают более 60 ИИ-сервисов, заявил Орешкин

ШАНХАЙ, 18 июл — РИА Новости. Более 60 ИИ-сервисов в Москве помогают врачам выявлять признаки заболеваний по 43 клиническим направлениям, заявил в субботу замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Ценность технологии возникает не в лаборатории и не в презентации, а тогда, когда она помогает врачу быстрее и точнее поставить диагноз, фермеру — повысить урожайность, городу — эффективнее организовать транспорт, государству — сделать доступ к услугам удобнее», — заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
Он отметил, что «российские компании уже реализуют проекты интеллектуальной видеоаналитики, беспилотных систем и “умных городов” в десятках стран».
«В Москве более 60 ИИ-сервисов помогают врачам выявлять признаки заболеваний по 43 клиническим направлениям. По сути, благодаря комбинации платформенных решений и ИИ, мы осуществляем переход от классической медицины к системе управления здоровьем людей», — указал он.
По словам Орешкина, с помощью ИИ-сервисов осуществляются более ранняя диагностика, наиболее быстрое и эффективное принятие врачебных решений, кроме того, в целом повышается качество жизни людей.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.