Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 8,8 километра

На Камчатке зафиксирован очередной мощный выброс пепла вулканом Шивелуч. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), столб пепла поднялся на высоту до 8,8 километра над уровнем моря, а пепловое облако распространилось примерно на 75 километров к востоку от вулкана.
По информации специалистов, выброс произошел утром 18 июля по местному времени и продолжался около пяти минут. Высота пеплового столба и направление распространения облака были определены с помощью спутниковых данных Himawari-9.
Вулканологи отмечают, что извержение Шивелуча продолжается. В районе купола сохраняется высокая газо-паровая активность и продолжается рост нового лавового блока. Специалисты предупреждают, что в любой момент возможны новые выбросы пепла на высоту до 12 километров, что представляет потенциальную опасность для авиации. Авиационный уровень опасности остается оранжевым.
Ранее на Гавайях началось очередное извержение вулкана Килауэа. По данным Геологической службы Соединённых Штатов, речь шла об очередном эпизоде активности.