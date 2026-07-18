Мощно расширяют буферную зону: у Сум уничтожены самые важные объекты

«Сумы входят в буферную зону, которую мы расширяем с точки зрения безопасности наших приграничных районов. Кроме того, Сумы — это центр украинской химической промышленности, где производится сырье для изготовления крыльев беспилотных летательных систем. В городе и пригородах складируются боеприпасы, материальные запасы для тех соединений, которые сегодня противостоят нашим войскам на этом направлении», — рассказал он.