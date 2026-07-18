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Мощно расширяют буферную зону: у Сум уничтожены самые важные объекты

В Сумах зафиксирована серия прилетов по военным объектам. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, какие цели могли быть поражены.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ нанесли удары по военным целям в Сумах. Источники сообщают об атаке пяти корректируемых авиационных бомб (КАБ). В эксклюзивном комментарии aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал две основные цели, по которым могли быть нанесены удары.

«Сумы входят в буферную зону, которую мы расширяем с точки зрения безопасности наших приграничных районов. Кроме того, Сумы — это центр украинской химической промышленности, где производится сырье для изготовления крыльев беспилотных летательных систем. В городе и пригородах складируются боеприпасы, материальные запасы для тех соединений, которые сегодня противостоят нашим войскам на этом направлении», — рассказал он.

Ранее Матвийчук назвал военные цели в Николаеве, по которому в ночь на 17 июля были нанесены удары ВС РФ.