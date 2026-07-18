Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярка продавала на маркетплейсе товары, которых у нее не было

В Красноярске будут судить 49-летнюю женщину за мошенничество на маркетплейсе. От её действий пострадали пять покупательниц, общий ущерб составил 127 тыс. рублей.

В Красноярске будут судить 49-летнюю женщину за мошенничество на маркетплейсе. По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, от ее действий пострадали пять покупательниц, общий ущерб составил 127 тыс. рублей.

Одна из потерпевших заказала у женщины комод и тумбы за 76 тыс. рублей. Однако спустя несколько месяцев она так и не получила ни мебель, ни деньги обратно.

«Следствием установлено, что женщина размещала на площадке предложения о продаже товаров, фактически не имея их в наличии. Поступающие от новых покупателей деньги она направляла на исполнение предыдущих обязательств», — сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

По такой же схеме, как считают следователи, были обмануты еще четыре женщины. Они оплатили детскую и верхнюю одежду, а также дизайнерские брюки и пиджаки.

Расследование завершено. Дело направили в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.