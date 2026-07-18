Красноярка продавала на маркетплейсе товары, которых у нее не было

В Красноярске будут судить 49-летнюю женщину за мошенничество на маркетплейсе. По данным ГУ МВД России по Красноярскому краю, от ее действий пострадали пять покупательниц, общий ущерб составил 127 тыс. рублей.
Одна из потерпевших заказала у женщины комод и тумбы за 76 тыс. рублей. Однако спустя несколько месяцев она так и не получила ни мебель, ни деньги обратно.
«Следствием установлено, что женщина размещала на площадке предложения о продаже товаров, фактически не имея их в наличии. Поступающие от новых покупателей деньги она направляла на исполнение предыдущих обязательств», — сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
По такой же схеме, как считают следователи, были обмануты еще четыре женщины. Они оплатили детскую и верхнюю одежду, а также дизайнерские брюки и пиджаки.
Расследование завершено. Дело направили в суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.