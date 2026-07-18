Белый дом обсудит с главой ФИФА риски проведения финала ЧМ-2026 из-за пожаров

Представители Белого дома проведут встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино, чтобы обсудить влияние лесных пожаров на проведение финала чемпионата мира. Об этом в соцсети X сообщил корреспондент Sky News Роб Харрис.
По данным журналиста, основной темой переговоров станет возможная угроза здоровью игроков, болельщиков и участников турнира из-за дыма от лесных пожаров, который распространился в районах Нью-Йорка и Нью-Джерси.
Встреча пройдет накануне финального матча чемпионата мира, запланированного на 19 июля. В решающей игре на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде встретятся сборные Аргентины и Испании. Начало матча состоится в 22:00 по московскому времени.
Ранее KP.RU сообщал, что пауза между таймами в матче между Аргентиной и Испанией продлится не дольше 17 минут. Концертная программа займет 11 минут. На сцене выступят Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS.