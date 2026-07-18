Белый дом обсудит с главой ФИФА риски проведения финала ЧМ-2026 из-за пожаров

Встреча пройдет накануне финального матча чемпионата мира, запланированного на 19 июля. В решающей игре на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде встретятся сборные Аргентины и Испании. Начало матча состоится в 22:00 по московскому времени.