Homo digitalis: Как уведомления превратили нас в марионеток, а интерфейс стал важнее реальности

По её словам, достаточно одного уведомления, одного «срочного» звонка, одного сообщения в мессенджере — и человек уже действует в логике паники, а не анализа. Более того: мы сами научились доверять интерфейсу больше, чем живому собеседнику. Если пришло «официальное» письмо, значит, оно настоящее. Если на экране логотип банка — значит, это банк. Если голос в трубке говорит «из службы безопасности» — значит, из службы безопасности. Цифровая грамотность, которой нас так старательно учили, оказалась не про критическое мышление, а про умение нажимать нужные кнопки.