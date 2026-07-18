Россиянам напомнили о рабочем графике на 30 декабря

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Последний рабочий день в 2026 году — 30 декабря — не будет сокращенным, а будет обычным полным рабочим днем. Об этом ТАСС сообщила директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева.
«Несмотря на то, что следующий день, 31 декабря, в 2026 году будет выходным, рабочее время 30 декабря не сокращается на один час. Это связано с тем, что сокращенными считаются только рабочие дни, непосредственно предшествующие нерабочим праздничным дням», — отметила она.
По словам эксперта, 31 декабря в 2026 году станет выходным днем из-за переноса: на эту дату перенесен выходной с воскресенья, 4 января. При этом сам день 31 декабря не относится к числу нерабочих праздничных дней, установленных Трудовым кодексом РФ.
«Таким образом, 30 декабря станет последним рабочим днем 2026 года для большинства сотрудников с пятидневной рабочей неделей. После него россиян ждут новогодние выходные», — сказала Богданова-Шемраева.
В декабре 2026 года при пятидневной рабочей неделе будет 22 рабочих дня и 9 выходных.