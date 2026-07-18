Россиянам напомнили о рабочем графике на 30 декабря

«Несмотря на то, что следующий день, 31 декабря, в 2026 году будет выходным, рабочее время 30 декабря не сокращается на один час. Это связано с тем, что сокращенными считаются только рабочие дни, непосредственно предшествующие нерабочим праздничным дням», — отметила она.