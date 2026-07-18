Красноярский край охватит «Енисейский экспресс»

Социально-культурный проект «Енисейский экспресс» (6+) вновь посетит территории Красноярского края. Ежегодно артисты и коллективы региона приезжают в населенные пункты региона, чтобы их жители могли принять участие в образовательных, культурных и развивающих программах. В этом году первой точкой маршрута станет Сухобузимское — туда «Енисейский экспресс» прибудет 22 июля. Завершать планируют 3 сентября в Новоселово. Маршрут «Енисейского экспресса» проходит под эгидой двух важнейших приоритетов: Года единства народов России и укрепления семейных ценностей, а также включает мероприятия, посвященные участникам специальной военной операции. Посетителей ждут творческие встречи, консультации, лекции, выставка, концерт, моноспектакль и многое другое, — отмечает министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов. Тема СВО будет особенно отражена в проекте. Территории края посетит художественная выставка «Лица наших Героев» (6+) с портретами участников СВО. Эскизы сделал член Союза художников России Сергей Назаров во время концертов агитбригады «Всё для Победы!» в ЛНР и ДНР в июле и октябре 2025 года. Красноярские художники превратили эскизы в живописные полотна. Также в населенных пунктах откроются консультационные площадки Социального фонда России и агентства труда и занятости края, а специалисты фонда «Защитники Отечества» проконсультируют участников СВО и их семьи. Для детей будет организован специальный показ моноспектакля «Сказание о настоящих богатырях» (0+). Семьям, как и отмечалось ранее, будет уделено особое внимание — в территориях пройдет семейный фестиваль «Легенда Сибири» (6+), организуют спортивные соревнования и мастер-классы. В финале каждого дня — концерт «Единый край — единая Россия». Кроме того, по маршруту «Енисейского экспресса» ожидаются концерты группы «Яхонт».