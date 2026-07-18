Проложен кратчайший путь к финальной точке СВО: главная новость 18 июля

Российские войска развивают наступление на южных подступах к Славянско-Краматорской агломерации, создавая непосредственную угрозу для ключевых городов Донбасса, остающихся под контролем ВСУ. Как рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Алексей Анпилогов, взятие населенного пункта Алексеево-Дружковка лишает украинскую армию важного узла обороны и открывает штурмовым подразделениям оперативный простор для атаки на Краматорск.
«Фактически это так называемые южные ворота в Краматорско-Славянскую агломерацию. Это последний пояс городов-крепостей, которые есть у украинской армии на Донбассе. При заходе наших штурмовых подразделений в этот населенный пункт, они после этого открывают себе прямую дорогу к южным окраинам Краматорска», — пояснил Анпилогов.
По словам эксперта, застройка Алексеево-Дружковки практически без разрыва переходит в Дружковку, а та, в свою очередь, примыкает к Краматорску, что делает удержание этого участка критически важным для Киева.
Наступление не ведется изолированно, а в связке с другими направлениями.
«Заход на Дружковку идет не только в лоб, но и с флангов. Мы выходим к этому населенному пункту с двух сторон. С одной стороны наступают войска от освобожденной Константиновки, а с другой — осуществляется заход от Покровска через Родинское, минуя Доброполье, вверх к Дружковке. В перспективе противник окажется между двух огней», — сказал Анпилогов.
Параллельно российские группировки решают задачу по разрушению всей системы снабжения ВСУ в агломерации. Одна из них нацелена на захват ключевых высот в районе Рай-Александровки, возле канала Северский Донец — Донбасс.
«Конфигурация рельефа там специфическая: Краматорск и Славянск находятся в пойме реки, в низине, а эти возвышенности — последние отроги Донецкого кряжа. Выход на них позволит взять под уверенный контроль с помощью дронов всё снабжение этих двух главных опорных пунктов», — пояснил эксперт.
Контроль над высотами обеспечит бесперебойную работу разведывательных и ударных беспилотников за счет обширного радиогоризонта, а также позволит артиллерии и авиации наносить точечные удары по транспортным артериям, превращая снабжение крупной группировки ВСУ в Славянске и Краматорске в крайне затруднительную задачу.
Для удержания обороны украинское командование вынуждено стягивать резервы, включая кадровые ветеранские части и расчеты беспилотников. Однако, как отметил Анпилогов, российская артиллерия и авиация планомерно «размягчают» оборону перед заходом штурмовиков.
«Сейчас в Алексеево-Дружковке массово применяется ствольная и реактивная артиллерия, а также фугасные авиабомбы с УМПК. Только после того, как оборона “размягчена”, на ослабленные позиции заходят штурмовики, что позволяет обеспечивать минимальные потери в личном составе. Именно по такому рисунку бралась Константиновка», — подытожил Анпилогов.