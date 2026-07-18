153 будущих учителя в Хабаровском крае получат губернаторскую стипендию

В Хабаровском крае губернаторскую стипендию получат ещё 153 будущих учителя. Это студенты из Тихоокеанского государственного университета и Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета, заключившие договор о целевом обучении и имеющие оценки «отлично» и «хорошо» по итогам летней экзаменационной сессии. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Такая мера поддержки будущих педагогов введена по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Студентам педагогических направлений по приоритетным специальностям — математике, физике, химии, информатике, биологии — предусмотрены выплаты по 20 тысяч рублей ежемесячно. Обучающимся по остальным направлениям — по 10 тысяч рублей ежемесячно.
— Губернаторская стипендия — это прямые инвестиции в будущее нашего края. Она станет для молодёжи дополнительной мотивацией выбирать педагогические профессии и в перспективе — работать в школах региона, — сообщил министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
Выплаты будут производиться ежемесячно в течение учебного года. Стипендия поможет студентам сосредоточиться на учёбе и не искать подработки в ущерб образовательному процессу. В правительстве края подчеркнули, что поддержка молодых педагогов — один из приоритетов кадровой политики региона.
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