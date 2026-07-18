153 будущих учителя в Хабаровском крае получат губернаторскую стипендию

Выплаты будут производиться ежемесячно в течение учебного года. Стипендия поможет студентам сосредоточиться на учёбе и не искать подработки в ущерб образовательному процессу. В правительстве края подчеркнули, что поддержка молодых педагогов — один из приоритетов кадровой политики региона.