Почему в Петергофе кусаются цены за перекус?

После жалоб посетителей руководство музея-заповедника «Петергоф» решило навести порядок с ценами на еду, которую продают близ знаменитых дворцов. Недовольство у горожан и гостей парка вызывает резкое увеличение стоимости блюд без какого-либо предупреждения: чтобы выросла цена, сотрудники некоторых кафе добавляют в блюда дополнительные ингредиенты.
«Это кошмар! Приехали с ребёнком посмотреть фонтаны, через какое-то время захотелось перекусить. Подходим к ларьку с сосисками, заказываем, и в итоге один хот-дог стоит тысячу рублей! А всë из-за того, что без нашего согласия в блюдо добавили дополнительные соусы и жареный лук», — жалуется посетительница Алëна.
Похожие истории происходят и с мороженым. «Мы хотели купить два шарика, стоимость казалась приемлемой — 190 ₽ Но в итоге оказалось, что цена указана за 50 г, и в итоге мы заплатили 800», — рассказала Екатерина.
В Петергофе пообещали проверить все заведения общепита, усилить контроль за ними, соблюдать единую ценовую политику, а также корректно информировать посетителей о стоимости блюд. При этом отметили, что указанные в меню цены соответствуют среднему уровню аналогичных закусочных в Петербурге.