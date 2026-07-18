Почему в Петергофе кусаются цены за перекус?

«Это кошмар! Приехали с ребёнком посмотреть фонтаны, через какое-то время захотелось перекусить. Подходим к ларьку с сосисками, заказываем, и в итоге один хот-дог стоит тысячу рублей! А всë из-за того, что без нашего согласия в блюдо добавили дополнительные соусы и жареный лук», — жалуется посетительница Алëна.