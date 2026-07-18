Эксперты рассказали о смене карьерной модели у студентов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Классическая линейная карьерная модель «университет — стажировка — компания» стремительно устаревает. На смену ей приходит «портфельная карьера»: студенты начинают совмещать стажировки, фриланс, участие в стартапах и собственные проекты еще до получения диплома. Об этом сообщили ТАСС эксперты Президентской академии РАНХиГС.
«Классическая модель “университет — стажировка — компания” стремительно устаревает. На смену линейному карьерному пути приходит так называемая “портфельная карьера”: студенты начинают совмещать стажировки, фриланс, участие в стартапах и собственные проекты еще до получения диплома. При построении портфельной карьеры на первый план выходит не поиск дополнительного заработка, а стремление молодежи быстрее определить свою профессиональную траекторию, получить разнообразный опыт и создать портфолио реальных проектов. Несколько месяцев стандартной производственной практики уже не кажутся студентам достаточными для уверенного выхода на рынок труда», — говорится в исследовании.
Однако рынок пока не выработал единого отношения к такой модели. Факт работы над несколькими проектами постепенно перестает быть главным предметом оценки — важнее становится качество опыта и его логика. Если каждый новый проект дополняет предыдущий и развивает конкретные компетенции, такой опыт становится конкурентным преимуществом.
Работодателям уже недостаточно увидеть просто список мест работы. Ключевым критерием становится способность кандидата показать, какие навыки были сформированы в каждом проекте, как они связаны между собой и какую пользу могут принести бизнесу.