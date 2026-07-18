В Красноярске с наступлением дождей разрешили купание в трех местах

Три водоема красноярского Татышев-парка открыли для купания. Как сообщают в дирекции парка, качество воды соответствует гигиеническим нормативам в озере «Зеркальное», заливе «Стрелка» и центральном пляже около Октябрьского моста. Улучшение качества воды произошло из-за самоочищения водоемов. На сегодняшний день вода в перечисленных водных объектах соответствует всем санитарным нормам и безопасна для использования в рекреационных целях, — отметили в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю. На всех пляжах работают спасатели. Также в дирекции Татышев-парка напоминают, что на пляжах запрещены алкоголь и курение. Также не следует заплывать за буйки. В экстренной ситуации надо обращаться к спасателям или по телефону 112. Отметим, что с наступлением выходных в Красноярск пришло похолодание и осадки. Дождь ожидается в течение субботы, 18 июля, и воскресенья, 19 июля.