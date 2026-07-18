Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Огонь с неба, ВСУ задыхаются: РФ перекрывает пути снабжения у Краматорска

Клещи сжимаются, а небо вскрывают трёхтонные ФАБы. Армия России штурмует южные ворота Краматорска — Алексеево-Дружковку. ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации близки к коллапсу. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Наступление российских войск на населённый пункт Алексеево-Дружковка является операцией, которая напрямую ведет к вскрытию Славянско-Краматорской агломерации — главному опорному району украинской армии на севере ДНР. Освобождение посёлка не только лишит ВСУ важнейшего узла обороны, но и откроет штурмовым подразделениям прямой оперативный простор для атаки на Краматорск. О замысле командования, тактике «размягчения» и критическом положении украинских резервов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов.

Алексеево-Дружковка — ключ к Краматорску.

По словам Анпилогова, Алексеево-Дружковка стала последним серьёзным рубежом перед ключевыми городами Донбасса, остающимися под контролем ВСУ.

«Фактически это так называемые южные ворота в Краматорско-Славянскую агломерацию. Это последний пояс городов-крепостей, которые есть у украинской армии на Донбассе. После падения Константиновки Алексеево-Дружковка стала следующим узлом обороны, за который Украина будет очень напряжённо пытаться бороться. При заходе наших штурмовых подразделений в этот населённый пункт они после этого открывают себе прямую дорогу к южным окраинам Краматорска», — пояснил эксперт.

Критичность участка усиливается характером застройки. Алексеево-Дружковка практически без разрыва переходит в Дружковку, а та, в свою очередь, вплотную примыкает к Краматорску.

«Заход на Дружковку идёт не только в лоб, но и с флангов. Мы выходим к этому населённому пункту с двух сторон. С одной стороны наступают войска от освобождённой Константиновки, а с другой — осуществляется заход от Покровска через Родинское, минуя Доброполье, вверх к Дружковке. В перспективе противник окажется между двух огней», — подчеркнул Анпилогов.

Как высоты у Рай-Александровки задушат снабжение ВСУ.

Успех на Дружковском направлении подкрепляется синхронными действиями нескольких российских группировок, решающих общую задачу — разрушить систему снабжения ВСУ по всей агломерации. Как сообщил Анпилогов, одна из группировок нацелена на захват господствующих высот в районе Рай-Александровки, что позволит парализовать логистику украинских войск.

«Наступление на Алексеево-Дружковку идёт синхронно с другими операциями. Одна из наших группировок осуществляет сейчас действия по выходу на господствующие высоты возле канала Северский Донец — Донбасс, это в районе Рай-Александровки. Конфигурация рельефа там специфическая: Краматорск и Славянск находятся в пойме реки, в низине, а эти возвышенности — последние отроги Донецкого кряжа. Выход на них позволит взять под уверенный контроль с помощью дронов всё снабжение этих двух главных опорных пунктов», — заявил эксперт.

Ключевым фактором становится обширный радиогоризонт, который обеспечивает бесперебойную работу разведывательных и ударных беспилотников. Контроль над высотами позволит российской артиллерии и авиации наносить точечные удары по транспортным артериям, превращая снабжение крупной группировки ВСУ в Славянске и Краматорске в крайне затруднительную задачу.

Одновременно осложняется положение украинских сил и на соседнем лиманском выступе. «Схожая ситуация с назревающей катастрофой для фронта сейчас складывается в районе Лимана. Там на восточном берегу обороняется украинский корпус под руководством Билецкого*, где сосредоточены самые мотивированные националисты. Поддерживать снабжение целого корпуса через широкую речную преграду практически невозможно. Перед ними стоит задача с минимальными потерями отойти к Славянску, иначе их ждёт разгром», — резюмировал Анпилогов.

Киев бросает в бой «пожарные команды» и элиту.

Для удержания обороны на дружковском направлении украинское командование вынуждено стягивать резервы, включая кадровые ветеранские части и расчёты беспилотников, которые обычно выполняют роль «пожарных команд». Однако, как отметил эксперт, после потери Константиновки в рядах ВСУ на южном направлении образовалась брешь, которую затыкают наспех собранными подразделениями.

«Сейчас там, на юго-восточном направлении, оказалась сборная солянка. Киев вынужден добрасывать туда бригады территориальной обороны и резервы из-за потерь при отходе из Константиновки. Присутствуют там и кадровые части. Был замечен пресловутый штурмовой батальон “Скала”, который несколько раз использовался как пожарная команда. Также переброшены расчёты беспилотников, те самые “птахи Мадьяра”*, которые тоже кидаются на самые горячие участки», — сообщил Анпилогов.

Тактика «размягчения» перед броском штурмовиков.

Несмотря на попытки ВСУ залатать дыры элитными подразделениями, российские силы применяют проверенную тактику тотального огневого поражения укреплений перед входом пехоты. Как пояснил эксперт, в городской застройке могущества обычных дронов уже недостаточно, поэтому ставка делается на массированную работу артиллерии и авиации.

«Для уничтожения укреплений в городской застройке эффективность дронов снижается, так как могущество их боевой части ограничено десятком килограммов. Поэтому сейчас в Алексеево-Дружковке массово применяется ствольная и реактивная артиллерия, а также фугасные авиабомбы с УМПК. Даже самый маленький ФАБ-250 несёт больше ста килограммов взрывчатки, а номенклатура доходит и до трёх тонн. Только после того, как оборона “размягчена”, на ослабленные позиции заходят штурмовики, что позволяет обеспечивать минимальные потери в личном составе. Именно по такому рисунку бралась Константиновка, и командиры на местах будут применять те же отлично зарекомендовавшие себя подходы», — заключил Анпилогов.

*Внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше