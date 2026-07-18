Удар «Града» дезорганизировал систему БПЛА ВСУ в Сумской области

Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооружённых сил Украины в Сумской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанёс расчёт РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса российской группировки войск «Север».
«Расчёт реактивной системы залпового огня “Град” 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” при выполнении огневых задач ликвидировал пункты управления БПЛА и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области в ночное время», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что ликвидация пункта управления БПЛА украинских войск дезорганизовала систему применения беспилотников противника в Сумской области.
Кроме того, российские военные ликвидировали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами украинских войск в Алексеево-Дружковке в Донецкой народной республике.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.