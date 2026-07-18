Архитектор Владивостока предложил развивать Снеговую Падь по примеру Японии и Южной Кореи

Что общего между Снеговой Падью, Сеулом, Токио и Стокгольмом? На первый взгляд — немного. Однако все эти районы развиваются в условиях плотной городской застройки. Разница в том, что за рубежом архитекторы научились использовать каждый свободный метр в интересах жителей. Именно этот подход, считаетпрофессор Международной академии архитектуры, советник РААСН и главный архитектор ООО «Град М» Андрей Борняков, сегодня особенно необходим одному из крупнейших микрорайонов Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.
Андрей Борняков отиетил, что даже в условиях очень плотной городской застройки там стараются использовать каждый свободный участок с максимальной пользой для жителей. Вместо пустующих пространств появляются небольшие скверы, прогулочные маршруты, озеленённые дворы, общественные террасы, лестницы и площадки отдыха, а сложный рельеф не становится препятствием, а, наоборот, используется как часть городской среды.
По мнению архитектора, такой подход мог бы стать ориентиром и для дальнейшего развития Снеговой Пади.
«Комфорт складывается из удобства. Нужны велодорожки, доступная среда, микроскверы, хорошее озеленение. Наши ближайшие соседи — Япония и Южная Корея — очень бережно относятся к каждому участку городской территории. Нам тоже нужно двигаться в этом направлении», — считает он.
Так, в Сеуле на месте бывшей промышленной территории реализуется проект SeoulOne — новый жилой район, где все основные функции города находятся в пределах десятиминутной прогулки. Вместе с жильем здесь сразу проектируют рабочие места, детские сады, медицинский центр, спортивные объекты, магазины и общественные пространства. Более 30% территории отведено под озеленение — от небольших парков до лесной аллеи, а автомобили вынесены под землю и на внешнее кольцо дорог, благодаря чему дворы полностью остаются пешеходными.
Как и Владивосток, южнокорейская столица во многом развивается на сложном холмистом рельефе. Поэтому вместо того чтобы подчинять ландшафт застройке, архитекторы сделали его частью проекта. Формы зданий повторяют силуэт окружающих сопок, между ними сохраняются визуальные коридоры на горы, а зеленые зоны объединяют в единую непрерывную систему.
Один из похожих примеров можно найти в Токио — районе Футако-Тамагава, который появился на месте бывших промышленных территорий вдоль реки Тама. Вместо того чтобы максимально уплотнять застройку, архитекторы сделали главным преимуществом района его природное окружение. Жилые кварталы здесь соседствуют с большим речным парком, прогулочной набережной, общественными пространствами, магазинами, офисами и культурными объектами, благодаря чему район живет не только как место для проживания, но и как полноценный городской центр.
При этом особое внимание уделили пешеходной среде. Большинство повседневных сервисов находятся в нескольких минутах ходьбы, а сама река превратилась не в барьер, а в главное общественное пространство района.
Еще один пример комплексного развития жилого района — Хаммарбю Шёстад в Стокгольме. Еще в 1990-х на его месте находилась бывшая промышленная зона с нефтяными терминалами, складами и загрязненной территорией. Перед началом строительства участок полностью рекультивировали, а затем начали создавать не просто новый жилой квартал, а полноценный городской район, где одновременно появились жилье, рабочие места, школы, общественные пространства, набережные, парки и удобный общественный транспорт.
При проектировании особое внимание уделили тому, чтобы район был комфортным для повседневной жизни. Большинство необходимых сервисов расположили в шаговой доступности, улицы сделали удобными для пешеходов и велосипедистов, а зеленые зоны сохранили и встроили в городскую среду. Даже бывшая промышленная территория превратилась в сеть парков и общественных пространств, связанных между собой прогулочными маршрутами вдоль воды.
Сегодня Хаммарбю Шёстад считается одним из самых успешных примеров преобразования городской территории в Европе. Его часто приводят как пример того, что современный район — это не только новые дома, но и заранее продуманная инфраструктура, общественные пространства и качественная городская среда.
Напомним, Снеговая Падь сегодня фактически стала примером ситуации, когда количество квадратных метров оказалось важнее качества городской среды. Исправить уже заложенные ошибки быстро невозможно — слишком многое определяется самой планировкой района. Однако эксперты считают, что даже сложившуюся территорию можно сделать комфортнее за счет новых общественных пространств, развития транспорта, озеленения и постепенного изменения сценариев жизни внутри района.