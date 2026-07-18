Архитектор Владивостока предложил развивать Снеговую Падь по примеру Японии и Южной Кореи

Что общего между Снеговой Падью, Сеулом, Токио и Стокгольмом? На первый взгляд — немного. Однако все эти районы развиваются в условиях плотной городской застройки. Разница в том, что за рубежом архитекторы научились использовать каждый свободный метр в интересах жителей. Именно этот подход, считаетпрофессор Международной академии архитектуры, советник РААСН и главный архитектор ООО «Град М» Андрей Борняков, сегодня особенно необходим одному из крупнейших микрорайонов Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia.