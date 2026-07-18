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В Волгоградской области седьмой час длится беспилотная опасность

Волгоградцы вновь вынуждены были провести ночь, ожидая налёт беспилотников ВСУ. В Волгоградской области опасность.

Волгоградцы вновь вынуждены были провести ночь, ожидая налёт беспилотников ВСУ. В Волгоградской области опасность по БПЛА продолжает действовать уже седьмой час.

— БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ на территории Волгоградской области. Объявлена в 23:10 17.07.2026. Займите безопасное место в квартире (доме), выберите комнату, которая не имеет окон (санузел, коридор без окон, кладовка), сядьте на пол между двумя капитальными стенами. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом, — говорится в сообщениях, разосланных МЧС России.

Отметим, спасатели рекомендуют не покидать безопасное помещение до отмены особого режима. На протяжении ночи беспилотники в северных районах региона, граничащих с Саратовской областью. В аэропорту Волгограда ограничения Росавиацией не вводились. Незначительно задерживается лишь один рейс из Антальи.

Фото из архива ИА «Высота 102».

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