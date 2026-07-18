Синоптик Шувалов: летняя жара вернется в столицу на два дня

До +30 градусов поднимется столбик термометра в Московской области в выходные. Однако, как отметил в комментарии aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, жара накроет лишь часть региона и задержится всего на пару дней.
«Солнечную погоду без малейшего намека на осадки принесет антициклон. До +30 ожидается в воскресенье на юго-востоке области, на других территориях — до +27 градусов», — сказал он.
Синоптик предупредил, что такое повышение температуры будет временным.
«Во вторник на смену антициклону с запада придет облачная система, которая принесет дожди и понижение температуры до +20… +25 градусов», — добавил он.