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Синоптик Шувалов: летняя жара вернется в столицу на два дня

По-настоящему летняя жара ожидается в столичном регионе в конце недели. В эксклюзивном комментарии aif.ru синоптик Александр Шувалов отметил, что такая погода задержится ненадолго.

Источник: Аргументы и факты

До +30 градусов поднимется столбик термометра в Московской области в выходные. Однако, как отметил в комментарии aif.ru глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, жара накроет лишь часть региона и задержится всего на пару дней.

«Солнечную погоду без малейшего намека на осадки принесет антициклон. До +30 ожидается в воскресенье на юго-востоке области, на других территориях — до +27 градусов», — сказал он.

Синоптик предупредил, что такое повышение температуры будет временным.

«Во вторник на смену антициклону с запада придет облачная система, которая принесет дожди и понижение температуры до +20… +25 градусов», — добавил он.