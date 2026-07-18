Зеленский и Федоров не поделили «черную кассу»: главная новость СВО 18 июля

Отставка Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины продиктована его вмешательством в коррупционные потоки высшего руководства страны и может спровоцировать политический кризис и даже бунт. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru высказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
По словам эксперта, обладая предпринимательской хваткой, Фёдоров попытался навести порядок в военном ведомстве, однако это привело его прямиком к финансовым схемам главы киевского режима.
«Зеленский уволил Фёдорова за то, что тот начал лезть в коррупционные схемы и в итоге вышел на самого Зеленского и на его ближайшее окружение, складывавшее средства в “общак”. В бизнесе, если твои заместители воруют, бизнес рухнет. Точно так же Фёдоров подошел к армии — он по-своему начал вычищать коррупцию и оптимизировать процессы», — заявил Гагин.
Второй причиной конфликта, как отметил эксперт, стало нежелание министра проводить тотальную мобилизацию и бросать личный состав в так называемые «мясные штурмы», практикуемые главкомом ВСУ Александром Сырским. Это, по мнению Гагина, сделало Фёдорова опасным конкурентом и новым полюсом силы.
«Федоров не справился с реформой ТЦК именно потому, что был против тотальной мобилизации. Он выступал против “мясных штурмов” Сырского и пытался сохранить личный состав. Поэтому он представляет реальную опасность для действующего главы киевского режима. Зеленскому не нужны другие полюса силы в стране, как это уже было с Валерием Залужным», — подчеркнул эксперт.
Гагин добавил, что текущая ситуация в Киеве напоминает события, связанные с отъездом экс-главкома Залужного в Лондон, и вновь ставит Украину на грань гражданского противостояния. «Сейчас, на фоне отставки Федорова, Украина вновь стоит на пороге аналогичного политического кризиса, на пороге бунта», — резюмировал он.
Напомним, бывший народный депутат Украины Олег Царев отметил, что увольнение Федорова с поста министра обороны может быть связано с тем, что он не угодил киевским властям нежеланием делиться с офисом Зеленского украденными деньгами.
Об отставке Федорова стало известно 15 июля. Украинские СМИ объяснили его увольнение провалом реформы ТЦК и конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. После увольнения Федоров публично раскритиковал руководство страны, за что его обвинили в попытке госпереворота. В Раде призвали Зеленского арестовать экс-главу военного ведомства. В Киеве, между тем, проходят митинги против увольнения Федорова.