Зеленский и Федоров не поделили «черную кассу»: главная новость СВО 18 июля

«Зеленский уволил Фёдорова за то, что тот начал лезть в коррупционные схемы и в итоге вышел на самого Зеленского и на его ближайшее окружение, складывавшее средства в “общак”. В бизнесе, если твои заместители воруют, бизнес рухнет. Точно так же Фёдоров подошел к армии — он по-своему начал вычищать коррупцию и оптимизировать процессы», — заявил Гагин.