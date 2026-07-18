Пожар на складе в Хабаровске локализовали

В Хабаровске завершилась активная фаза тушения пожара на продуктовом складе на улице Индустриальной. Пожар локализован на площади 1000 квадратных метров. Об этом сообщил заместитель начальника службы пожаротушения, начальник дежурной смены СПТ 21 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Олег Кондратьев. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По прибытии к месту вызова огнеборцы провели разведку. Было установлено, что горит здание из металлических конструкций, происходит частичное обрушение кровли. Площадь пожара на тот момент составляла 500 квадратных метров.
— К месту вызова прибыл гарнизон в составе шести автоцистерн, одной автолестницы. Было принято решение подавать стволы на тушение пожара, не ограничивая распространение. Тушение было осложнено дальним расположением водоисточников. В течение пожара площадь увеличилась до 1000 квадратных метров. Локализация была на данной площади, — рассказал Олег Кондратьев.
На тушении работали четыре спасателя комбинированных и четыре звена газодымозащитной службы от различных подразделений, которые периодически сменяли друг друга.
— На данный момент проводится проливка и разбор конструкций для проверки на скрытые очаги горения и тления. Пострадавших и эвакуированных нет, — добавил заместитель начальника службы пожаротушения.
Причины возгорания устанавливаются. На месте работают дознаватели МЧС. Складские помещения частично разрушены, ущерб будет определён после полной ликвидации пожара.
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