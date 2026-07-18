Почему Красноярск назвали «столицей Сибири»

Известная российская телеведущая Яна Чурикова в своих социальных сетях попросила пользователей проголосовать за «столицу Сибири». Она назвала два варианта: Красноярск и Новосибирск. Свои комментарии к голосованию оставили уже больше тысячи пользователей. Началось все с того, что Чурикова посетила Новосибирск и решила записать ролик, в котором рассказывает о популярных местах. В ролике она упомянула Новосибирск в контексте «столицы Сибири». За это «зацепились» жители других регионов. Больше всего комментариев оставили красноярцы, которые начали писать уже традиционное: «столица Сибири — Красноярск». После этого телеведущая записала второй ролик уже про голосование, она решила выяснить, какой город все же является неофициальной «столицей». В этот раз комментарии оставляют и жители других сибирских территорий. Но история народного названия «столица Сибири» длится уже не первый год. В социальных сетях часто разгораются споры о том, какой город в Сибири является более столичным, хотя официального титула или трактовки такой нет. Особо ярко проявляется в последние годы «соперничество» Красноярска и Новосибирска. Одна из телекомпаний Красноярска даже устанавливала рекламный щит в Новосибирске с рекламой, где значился «Красноярск — главный». В пользу Красноярска пользователи сети часто засчитывают гастрономию, природные зоны, масштаб региона и крупные промышленные объекты.