На Украине оштрафовали водителя ВСУ в состоянии сильного алкогольного опьянения

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Суд в Днепропетровской области оштрафовал водителя топливозаправщика ВСУ, который был обнаружен в состоянии тяжелого алкогольного опьянения в 4,2 промилле, следует из документов суда, с которыми ознакомился ТАСС.
«8 апреля 2026 года примерно в 14:00 часов был обнаружен военнослужащий, который исполнял обязанности военной службы в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения от 08.04.2026 года установлено, что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения [в] 4,2 промилле», — говорится в сообщении.
Согласно решению Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области, украинцу был назначен штраф в размере 17 тыс. гривен (порядка 29,9 тыс. рублей).