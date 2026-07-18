На Украине оштрафовали водителя ВСУ в состоянии сильного алкогольного опьянения

«8 апреля 2026 года примерно в 14:00 часов был обнаружен военнослужащий, который исполнял обязанности военной службы в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения от 08.04.2026 года установлено, что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения [в] 4,2 промилле», — говорится в сообщении.