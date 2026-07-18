Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине оштрафовали водителя ВСУ в состоянии сильного алкогольного опьянения

Украинцу назначили штраф в 17 тыс. гривен.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Суд в Днепропетровской области оштрафовал водителя топливозаправщика ВСУ, который был обнаружен в состоянии тяжелого алкогольного опьянения в 4,2 промилле, следует из документов суда, с которыми ознакомился ТАСС.

«8 апреля 2026 года примерно в 14:00 часов был обнаружен военнослужащий, который исполнял обязанности военной службы в состоянии алкогольного опьянения. В соответствии с актом освидетельствования на состояние алкогольного опьянения от 08.04.2026 года установлено, что солдат находился в состоянии алкогольного опьянения [в] 4,2 промилле», — говорится в сообщении.

Согласно решению Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области, украинцу был назначен штраф в размере 17 тыс. гривен (порядка 29,9 тыс. рублей).

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше