В Хабаровском крае увеличили площади посевов картофеля и овощей

В Хабаровском крае завершилась посевная кампания. В этом году аграрии засеяли около 64 тысяч гектаров, что превышает показатель прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Развитие агропромышленного комплекса региона ведётся в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, зерновые культуры заняли 6,7 тысячи гектаров, сою посеяли на площади 37,3 тысячи гектаров. Под картофель отвели 5,9 тысячи гектаров, овощебахчевые культуры разместили на 2,6 тысячи гектаров, а кормовые — на 11,4 тысячи гектаров.
В ведомстве отметили, что сельхозпроизводителям уже направили более 75 млн рублей из краевого бюджета. Средства пошли на проведение агротехнологических работ, приобретение удобрений, средств защиты растений, запасных частей, элитных семян, а также компенсацию страховых премий.
По поручению губернатора Дмитрия Демешина в регионе ежегодно увеличивают площади под картофелем и овощами. Один из примеров — хозяйство фермера Романа Масютина из села Соколовка. В этом году он втрое расширил посевы картофеля и овощей, используя отечественный семенной материал. В прошлом году фермер получил из краевого бюджета компенсацию в размере 600 тысяч рублей на приобретение семян.
В планах хозяйства — строительство овощехранилища и собственного цеха по переработке и фасовке продукции, чтобы поставлять её в торговые сети региона под брендом «Сделано в Хабаровском крае».
После завершения посевной сельхозпредприятия приступили к заготовке грубых кормов. На сегодняшний день уже заготовлено 1,4 тысячи тонн, всего планируется заготовить 13,1 тысячи тонн.