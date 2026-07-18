В Хабаровском крае увеличили площади посевов картофеля и овощей

По поручению губернатора Дмитрия Демешина в регионе ежегодно увеличивают площади под картофелем и овощами. Один из примеров — хозяйство фермера Романа Масютина из села Соколовка. В этом году он втрое расширил посевы картофеля и овощей, используя отечественный семенной материал. В прошлом году фермер получил из краевого бюджета компенсацию в размере 600 тысяч рублей на приобретение семян.