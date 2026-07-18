Можно и детям, и аллергикам: Россиянам назвали одну из самых безопасных ягод

За счет своих свойств, ягоды часто советуют детям, людям со склонностью к пищевой аллергии и тем, кто плохо реагирует на яркоокрашенные плоды. При этом все ключевые полезные вещества — калий, витамин С и органические кислоты — сохраняются в ней в полном объеме, добавила Коденцова.