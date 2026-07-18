Можно и детям, и аллергикам: Россиянам назвали одну из самых безопасных ягод

Белая смородина относится к числу наиболее безопасных ягод благодаря своей гипоаллергенности. Об этом рассказала в беседе с KP.RU главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук, профессор Вера Коденцова.
За счет своих свойств, ягоды часто советуют детям, людям со склонностью к пищевой аллергии и тем, кто плохо реагирует на яркоокрашенные плоды. При этом все ключевые полезные вещества — калий, витамин С и органические кислоты — сохраняются в ней в полном объеме, добавила Коденцова.
«Белая смородина по своему биохимическому составу очень близка к красной смородине и практически не уступает ей в пользе, несмотря на отсутствие яркого пигмента», — пояснила эксперт.
Кроме этого, порция красной смородины в 100 г обеспечивает организм 275 мг калия — почти 10-й частью от дневной нормы. Эксперт также уточнила, что калий, как известно, помогает держать давление под контролем, убирает отеки и заботится о здоровье сердца.
Ранее кандидат сельскохозяйственных наук Александр Абрамов назвал недорогую ягоду, которая полезна для сердца и сосудов.