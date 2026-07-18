Бывший жених Шурыгиной заявил, что тратил на нее по 10 млн рублей в месяц

Криптоинвестор Святослав Гусев заявил, что во время отношений с блогером Дианой Шурыгиной ежемесячные расходы пары достигали около 10 млн рублей. Об этом бизнесмен рассказал в интервью KP.RU.
«Диане тогда не нужно было работать. Я арендовал для нас апартаменты в Москва-Сити за 750 тысяч рублей в месяц. В среднем мы ежемесячно тратили около 10 миллионов рублей», — сказал бывший жених Шурыгиной.
Гусев отметил, что рядом с ним Диана жила так, как многие представляют себе жизнь с состоятельным партнером. Однако позже в отношениях наступил кризис, связанный с употреблением Шурыгиной запрещенных веществ.
Ранее KP.RU сообщал, что Шурыгина стала фигурантом уголовного дела об изготовлении, обороте и распространении порнографии. Троицкий районный суд Москвы принял решение перевести девушку из-под домашнего ареста в СИЗО.