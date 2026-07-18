Кому клубника может навредить: Россиянам рассказали про пользу и вред ягоды

Россиянам рассказали, чем может быть полезна и опасна любимая летняя ягода — клубника. Об этом сообщила в беседе с KP.RU главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук, профессор Вера Коденцова.
«Эллаговая кислота — это природный полифенол и мощный антиоксидант. Она защищает клетки от окислительного стресса, снимает воспаления и помогает в профилактике старения», — сказала специалист.
При этом в состав клубники входят легкоусвояемые сахара (7,5%), эфирные масла, микроэлементы и органические кислоты. Благодаря удачному соотношению натрия и калия и высокому содержанию железа ягода способствует нормализации водно-солевого обмена и препятствует отложению солей.
Свежая клубника — источник фолиевой кислоты: 100 г ягод дают до 6% дневной нормы этого витамина и помогают поддерживать нервную систему в тонусе.
Но при обострении болезней ЖКТ или аллергической предрасположенности лучше не налегать на ягоду, подчеркнула Коденцова.
Ранее диетолог Наталья Круглова рассказала, что клюква и брусника богаты ценными витаминами.