Кому клубника может навредить: Россиянам рассказали про пользу и вред ягоды

Россиянам рассказали, чем может быть полезна и опасна любимая летняя ягода — клубника. Об этом сообщила в беседе с KP.RU главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук, профессор Вера Коденцова.