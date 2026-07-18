Запасаемся к зиме: как сохранить варенье, сделанное без добавления сахара

Летняя пора приносит с собой не только солнечные и теплые дни, но и большое количество сезонных ягод. Их вкус часто хочется сохранить на долгую зиму, поэтому урожай уходит на варенье. KP.RU рассказывает лайфах, который позволит сохранить домашнее варенье, не используя сахар для консервации.