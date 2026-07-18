Летняя пора приносит с собой не только солнечные и теплые дни, но и большое количество сезонных ягод. Их вкус часто хочется сохранить на долгую зиму, поэтому урожай уходит на варенье. KP.RU рассказывает лайфах, который позволит сохранить домашнее варенье, не используя сахар для консервации.
Например, если использовать собранную смородину или яблоки, можно сделать полезное лакомство — пектиновое варенье. Для этого на 1 килограмм ягод стоит взять 300 грамм пюре из кислой антоновки или густого сока смородины.
Это позволит законсервировать варенья без добавления сахара, а ягоды смогут сохранить свой свежий вкус и пользу. Если вам хочется сделать вкус десерта более сладким — можно добавить несколько ложек меда, чтобы варенье оставалось полезным.
Ранее KP.RU сообщал, что более 6% опрошенных россиян считают самой летней едой ягоды и фрукты. Они помогают не только набраться витаминов на год вперед, но и раскрывают свой вкус именно в летнее время.
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