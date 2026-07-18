Бывший жених Дианы Шурыгиной признался, что познакомил ее за 2 млн рублей с IT-предпринимателем, который искал пару для пиара

Знакомство Дианы Шурыгиной с ее бывших женихом, IT-предпринимателем Денисом Ребровым изначально было частью коммерческого проекта с бюджетом 2 млн рублей. Об этом в интервью KP.RU заявил другой бывший жених Дианы, криптоинвестор Святослав Гусев.
«Ну, не лично познакомил, конечно. Но в целом так и было. Многие богатые мужчины платят агентствам, чтобы их познакомили с кем-то известным для совместного пиара и привлечения внимания», — сказал бывший жених Шурыгиной.
Гусев уточнил, что Ребров обратился с просьбой подобрать популярную девушку для имитации романтических отношений. На реализацию такого проекта был выделен бюджет в размере 2 млн рублей. В качестве кандидатуры предложили Диану.
Впоследствии, как утверждает бывший жених Шурыгиной, сотрудничество Реброва и Шурыгиной вышло за рамки рекламного контракта и переросло в реальные романтические отношения.
Ранее KP.RU сообщал, что Диана Шурыгина стала фигурантом уголовного дела. Девушку подозревают в незаконном распространении порнографических материалов. В рамках расследования в ее жилье уже прошли обыски.