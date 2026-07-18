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Бывший жених Дианы Шурыгиной признался, что познакомил ее за 2 млн рублей с IT-предпринимателем, который искал пару для пиара

Экс-жених Шурыгиной: предприниматель Ребров заплатил за знакомство с ней 2 млн.

Источник: Комсомольская правда

Знакомство Дианы Шурыгиной с ее бывших женихом, IT-предпринимателем Денисом Ребровым изначально было частью коммерческого проекта с бюджетом 2 млн рублей. Об этом в интервью KP.RU заявил другой бывший жених Дианы, криптоинвестор Святослав Гусев.

«Ну, не лично познакомил, конечно. Но в целом так и было. Многие богатые мужчины платят агентствам, чтобы их познакомили с кем-то известным для совместного пиара и привлечения внимания», — сказал бывший жених Шурыгиной.

Гусев уточнил, что Ребров обратился с просьбой подобрать популярную девушку для имитации романтических отношений. На реализацию такого проекта был выделен бюджет в размере 2 млн рублей. В качестве кандидатуры предложили Диану.

Впоследствии, как утверждает бывший жених Шурыгиной, сотрудничество Реброва и Шурыгиной вышло за рамки рекламного контракта и переросло в реальные романтические отношения.

Ранее KP.RU сообщал, что Диана Шурыгина стала фигурантом уголовного дела. Девушку подозревают в незаконном распространении порнографических материалов. В рамках расследования в ее жилье уже прошли обыски.

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