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В Москве прогнозируют ясное небо и до плюс 27 градусов

Атмосферное давление в столице составит около 750 мм ртутного столба.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ясное небо и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 25 до плюс 27 градусов. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 10 градусов.

Ветер слабый, а атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 22 до плюс 27 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.