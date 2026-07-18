В Москве прогнозируют ясное небо и до плюс 27 градусов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ясное небо и до плюс 27 градусов ожидается в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит от плюс 25 до плюс 27 градусов. В ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 10 градусов.
Ветер слабый, а атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.
В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от плюс 22 до плюс 27 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.