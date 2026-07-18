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Стоит ли рассчитывать на «волшебное жиросжигание» от обычной малины? Профессор дала ответ

Профессор Коденцова: малина не поможет снизить лишний вес.

Источник: Комсомольская правда

Малина не поможет снизить лишний вес, однако обладает многими не менее значимыми полезными свойствами. Об этом рассказала доктор биологических наук Вера Коденцова. Разбор сильных и слабых сторон самых полезных летних ягод от профессора Коденцовой полностью читайте здесь на KP.RU.

В малине много природного аналога аспирина — салициловой кислоты. Это придаёт ягоде жаропонижающее, потогонное и противовоспалительное действие. Несомненное преимущество малины перед таблетками — то, что она не раздражает слизистую желудка.

Кроме того, малина богата клетчаткой, в том числе нерастворимой (это её семена). От клетчатки лучше работает кишечник, нормализуется его микрофлора и снижается уровень сахара в крови. Клетчатка также поможет тем, кто склонен к запорам.

В малине есть и другие полезные вещества, например, антоцианы и антиоксиданты.

«Несмотря на популярность добавок с кетонами малины, убедительных клинических исследований, доказывающих, что они ускоряют метаболизм или помогают значительно снизить вес, на сегодняшний день нет. Их содержание в самой ягоде очень невелико, поэтому рассчитывать на “волшебное жиросжигание” от обычной малины не стоит», — предупредила Вера Коденцова.

Про 12 самых полезных фруктов в мире узнайте здесь на KP.RU.