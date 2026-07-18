Стоит ли рассчитывать на «волшебное жиросжигание» от обычной малины? Профессор дала ответ

Малина не поможет снизить лишний вес, однако обладает многими не менее значимыми полезными свойствами. Об этом рассказала доктор биологических наук Вера Коденцова. Разбор сильных и слабых сторон самых полезных летних ягод от профессора Коденцовой полностью читайте здесь на KP.RU.
В малине много природного аналога аспирина — салициловой кислоты. Это придаёт ягоде жаропонижающее, потогонное и противовоспалительное действие. Несомненное преимущество малины перед таблетками — то, что она не раздражает слизистую желудка.
Кроме того, малина богата клетчаткой, в том числе нерастворимой (это её семена). От клетчатки лучше работает кишечник, нормализуется его микрофлора и снижается уровень сахара в крови. Клетчатка также поможет тем, кто склонен к запорам.
В малине есть и другие полезные вещества, например, антоцианы и антиоксиданты.
«Несмотря на популярность добавок с кетонами малины, убедительных клинических исследований, доказывающих, что они ускоряют метаболизм или помогают значительно снизить вес, на сегодняшний день нет. Их содержание в самой ягоде очень невелико, поэтому рассчитывать на “волшебное жиросжигание” от обычной малины не стоит», — предупредила Вера Коденцова.
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