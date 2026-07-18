Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«В следующий раз нож запустит»: бывший жених Шурыгиной раскрыл причину расставания

Бывший жених Шурыгиной рассказал, почему отменил свадьбу с ней.

Источник: Комсомольская правда

Криптоинвестор Святослав Гусев отменил свадьбу с блогером Дианой Шурыгиной незадолго до назначенной даты из-за конфликта. Об этом бизнесмен рассказал в интервью KP.RU.

Бывший жених Шурыгиной утверждает, что однажды девушка вернулась домой в состоянии, похожем на наркотическое опьянение. В этот момент у него в гостях находился сосед-врач, который начал говорить с ней о здоровом образе жизни.

По словам инвестора, разговор вызвал у Дианы агрессию. Она начала бросать посуду, а затем запустила в Гусева стакан, осколки которого повредили ему руку.

Сосед вызвал полицию. Шурыгина начала конфликт с правоохранителями и ее доставили в отделение. Сам бизнесмен оказался в больнице, где ему удаляли осколки из руки.

«И пока я сидел там в приемном отделении, проходившие мимо медсестры говорили: “в следующий раз она в тебя нож запустит…” Они-то на людей в измененном сознании насмотрелись. Я понял, что дальше продолжать отношения не нужно», — подытожил Гусев.

Ранее KP.RU сообщал, что Шурыина была задержана по обвинению в изготовлении и распространении порнографии. На блогершу завели уголовное дело. В июле девушка была переведена из-под домашнего ареста в СИЗО.