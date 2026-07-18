«В следующий раз нож запустит»: бывший жених Шурыгиной раскрыл причину расставания

«И пока я сидел там в приемном отделении, проходившие мимо медсестры говорили: “в следующий раз она в тебя нож запустит…” Они-то на людей в измененном сознании насмотрелись. Я понял, что дальше продолжать отношения не нужно», — подытожил Гусев.