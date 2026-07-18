Россиянам назвали ягоду с высоким содержанием витамина С

По количеству витамина С крыжовник уступает лишь черной смородине, что делает ягоду отличным средством для поддержки иммунитета. Об этом рассказала в беседе с KP.RU главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук, профессор Вера Коденцова.
«Лучше есть красный спелый крыжовник — в нем больше антоцианов и антиоксидантов», — пояснила эксперт.
По словам Коденцовой, благодаря высокому содержанию рутина и антоцианов ягода укрепляет стенки сосудов и защищает клетки от окисления. В свою очередь калий в количестве около 250 мг на 100 г способствует выведению избыточной жидкости и помогает справляться с отеками в летний период.
Кроме этого, крыжовник поможет быстрее прийти в себя после нагрузок. Янтарная кислота в его составе дает природную бодрость и снимает утомление. К тому же в 100 г ягод есть 1 мкг хрома — это 2% дневной нормы.
KP.RU также писал, что смородина положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.