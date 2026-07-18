Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Она ходила в церковь и мечтала о детях»: бывший жених Шурыгиной рассказал о лучших днях их отношений

Бывший жених Шурыгиной рассказал о лучшем периоде их отношений.

Источник: Комсомольская правда

Криптоинвестор Святослав Гусев рассказал о периоде отношений с Дианой Шурыгиной, назвав его одним из самых ярких этапов в своей жизни. Подробностями бизнесмен поделился в интервью KP.RU.

По словам бывшего жениха Шурыгиной, во время отношений девушка была заботливой и внимательной партнершей. Диана занималась домашними делами, готовила, поддерживала его и вела здоровый образ жизни.

«Тогда Диана ходила в церковь, хотела детей. У нее была мечта развивать блог — рассказывать девушкам про спорт и правильное питание», — сказал криптоинвестор.

Гусев отметил, что Диана познакомила его со своими родителями и серьезно относилась к отношениям.

Ранее KP.RU сообщал, что Шурыгина стала фигурантом уголовного дела. Диану обвиняют в изготовлении и распространении порнографии. Троицкий суд Москвы изменил меру пресечения блогерше из-за нарушения условий домашнего ареста. Девушка была помещена в СИЗО.