«Она ходила в церковь и мечтала о детях»: бывший жених Шурыгиной рассказал о лучших днях их отношений

Криптоинвестор Святослав Гусев рассказал о периоде отношений с Дианой Шурыгиной, назвав его одним из самых ярких этапов в своей жизни. Подробностями бизнесмен поделился в интервью KP.RU.
По словам бывшего жениха Шурыгиной, во время отношений девушка была заботливой и внимательной партнершей. Диана занималась домашними делами, готовила, поддерживала его и вела здоровый образ жизни.
«Тогда Диана ходила в церковь, хотела детей. У нее была мечта развивать блог — рассказывать девушкам про спорт и правильное питание», — сказал криптоинвестор.
Гусев отметил, что Диана познакомила его со своими родителями и серьезно относилась к отношениям.
Ранее KP.RU сообщал, что Шурыгина стала фигурантом уголовного дела. Диану обвиняют в изготовлении и распространении порнографии. Троицкий суд Москвы изменил меру пресечения блогерше из-за нарушения условий домашнего ареста. Девушка была помещена в СИЗО.