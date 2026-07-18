Профессор Коденцова рассказала, какую ягоду можно есть людям с диабетом

Голубика, которую считают ягодой молодости и здоровья, может стать настоящей находкой и для людей с сахарным диабетом и преддиабетом. Об этом рассказала доктор биологических наук Вера Коденцова. Разбор силы и слабости самых полезных летних ягод от профессора Коденцовой полностью читайте здесь на KP.RU.
У голубики низкий гликемический индекс, что делает её употребление безопасным при указанных заболевания.
Кроме того, в голубике много полифенолов. Они защищают ДНК человека от повреждения, нейтрализуя свободные радикалы, снижают хроническое воспаление и помогают сохранять бодрость и жизненные силы.
Голубика не только поддерживает мозг, сосуды и сердце, она ещё и улучшает плотность костей. Это значит, те, кто ест голубику, снижают у себя риск переломов. Такое действие оказывает витамин К1, 16 процентов суточной нормы которого находится в 100 граммах голубики.
Подробнее о том, чем полезна для здоровья голубика и какой вред может нанести её неумеренное употребление, читайте здесь на KP.RU.
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