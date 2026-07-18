Профессор Коденцова рассказала, какую ягоду можно есть людям с диабетом

Голубика не только поддерживает мозг, сосуды и сердце, она ещё и улучшает плотность костей. Это значит, те, кто ест голубику, снижают у себя риск переломов. Такое действие оказывает витамин К1, 16 процентов суточной нормы которого находится в 100 граммах голубики.