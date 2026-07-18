Бывший жених Шурыгиной рассказал, как узнал о ее съемках в порно

Криптоинвестор Святослав Гусев рассказал, как узнал о появлении у блогера Дианы Шурыгиной контента для взрослых. Подробностями бизнесмен поделился в интервью KP.RU.
Бывший жених Шурыгиной отметил, что на момент их знакомства у блогерши уже не было аккаунта на OnlyFans, а зарабатывала она обычной рекламой в социальных сетях. Ролики с откровенным содержанием Диана начала снимать уже после их расставания.
«Мне знакомые скинули несколько видео. Я звонил ей и говорил, что она меня позорит и что из-за роликов с девушками* у нее могут быть проблемы. Она меня слышала, но не слушала», — отметил Гусев.
Ранее KP.RU сообщал, что Диана Шурыгина была задержана по обвинению в изготовлении и распространении порнографии. На девушку завели уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное статьей 242 УК РФ, составляет от двух до шести лет лишения свободы.
*- движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.