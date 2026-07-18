Воевал против России, убили свои: детали страшной смерти боевика ВСУ

Младший сержант Пенкальский пропал без вести в ночь на 19 декабря 2024 года в районе города Доброполье, где должен был выйти на боевое задание. Спустя полтора месяца его тело обнаружили в нескольких километрах от места базирования. Примечательно, что воинская часть оформила исчезновение как дезертирство, а саму гибель квалифицировали как суицид — несмотря на то, что рядом лежала простреленная шапка с входным отверстием на лбу и выходным на затылке, а тело было обезглавлено и выпотрошено.