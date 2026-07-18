Воевал против России, убили свои: детали страшной смерти боевика ВСУ

Загадочная гибель 33-летнего оператора беспилотников 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Марьяна Пенкальского, чьё тело без головы и внутренних органов было найдено в январе 2025 года в Донецкой области, обрастает жуткими подробностями. Официальная версия украинского командования — самоубийство — не выдерживает критики. В эксклюзивном интервью aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников выдвинул три версии произошедшего: от банального грабежа до активности серийных убийц в рядах ВСУ.
Младший сержант Пенкальский пропал без вести в ночь на 19 декабря 2024 года в районе города Доброполье, где должен был выйти на боевое задание. Спустя полтора месяца его тело обнаружили в нескольких километрах от места базирования. Примечательно, что воинская часть оформила исчезновение как дезертирство, а саму гибель квалифицировали как суицид — несмотря на то, что рядом лежала простреленная шапка с входным отверстием на лбу и выходным на затылке, а тело было обезглавлено и выпотрошено.
Пытки за награбленное.
По мнению Иванникова, одной из причин расправы мог стать банальный грабёж, перешедший в зверскую пытку. Эксперт предположил, что сам Пенкальский мог быть мародёром и прятал ценности, отнятые у мирного населения.
«Боевик ВСУ мог быть мародёром, грабившим мирное население, и иметь при себе целые схроны изделий из золота, серебра, драгоценных камней — от зубных коронок до нательных крестиков. Его пытали, чтобы узнать, куда он спрятал денежные средства и украшения. Это распространённая практика, которой активно пользуются иностранные боевики», — заявил Иванников.
Особое внимание он обратил на отрезанную голову. По его словам, такой способ указывает на попытку затруднить опознание и характерен для колумбийских наёмников. «На криминальный след указывает и то, как умело маскировали тело и проводили отчленение. Действовали преступники, явно имевшие аналогичный опыт», — подчеркнул эксперт.
«Чёрные трансплантологи» или ловкая имитация.
Другая версия напрямую связана с отсутствием внутренних органов. Иванников не исключил, что военнослужащего могли в буквальном смысле разобрать на донорские органы прямо в прифронтовой зоне.
«Чёрные трансплантологи используют иностранных наёмников для изъятия органов непосредственно на линии боевого соприкосновения. То, что у боевика отсутствовали органы, как раз и свидетельствует о том, что его распотрошили с целью получения внутренних органов и последующей перепродажи», — пояснил он.
Однако эксперт тут же добавил альтернативный вариант: убийцы могли действовать намеренно грубо, имитируя работу медиков, чтобы запутать следствие.
«Изъятые органы могут свидетельствовать и о том, что боевики специально вырезали их, чтобы пустить следствие по ложному следу. Они хотят указать на чёрных трансплантологов, а на самом деле скрывают банальное уголовное преступление, связанное с вымогательством, грабежом и убийством с целью личного обогащения», — подчеркнул Иванников.
Почерк маньяка в рядах ВСУ.
Характер увечий навёл эксперта и на мысль о психопатических мотивах. Ведь тело Пенкальского было не просто спрятано, а изуродовано с особой жестокостью.
«Нужно учитывать, что военнослужащий мог стать жертвой маньяка или группы маньяков, которым нравится убивать. То есть стал лишь развлечением в их преступной деятельности», — предположил Иванников.
Он отметил, что многие наёмники ВСУ имеют опыт профессиональных убийц, отбывали наказание за убийства, а заключив контракт с киевским режимом, продолжили совершать те же преступления.
При этом, по словам эксперта, «почерк» садистов не всегда ограничивается иностранцами. Киевский режим массово вербует в армию заключённых с тяжёлыми статьями, и именно они могут реализовывать свои желания на фронте. Яркий пример — поступившая в июне 2025 года информация о вступлении в ВСУ «лесного маньяка» Дмитрия Ворошилова, убившего более 13 человек в 90-х годах.
«Если будут обнаружены ещё несколько тел с аналогичными повреждениями, можно будет выйти на след конкретных преступников, если, конечно, они ещё живы», — резюмировал Иванников.