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В Хабаровске локализовали пожар на складе площадью 1000 кв. метров

Огнеборцы продолжают проливку конструкций и проверяют здание на скрытые очаги горения.

В Хабаровске пожар на складе на улице Индустриальной локализован на площади 1000 квадратных метров, сообщает МЧС Хабаровского края.

Сейчас пожарные проводят проливку и разбор конструкций, чтобы обнаружить возможные скрытые очаги горения и тления. Пострадавших и эвакуированных нет.

Возгорание в одноэтажном складском помещении произошло около 02:30 18 июля. По предварительным данным, внутри находились продукты питания и автомобильные принадлежности. В результате пожара произошло обрушение кровли.

Как рассказал заместитель начальника службы пожаротушения, начальник дежурной смены СПТ 21 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Олег Кондратьев, после прибытия подразделений было установлено, что горит здание из легкометаллических конструкций. На момент прибытия площадь пожара составляла около 500 квадратных метров.

К месту происшествия направили шесть автоцистерн и автолестницу. Тушение осложнялось удаленным расположением источников воды. В ходе ликвидации площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров.

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