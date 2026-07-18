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«Увела мужа»: друзья Шурыгиной рассказали, кто может стоять за уголовным делом против нее

Экс-жених Шурыгиной перечислил причины возбуждения уголовного дела против нее.

Источник: Комсомольская правда

Криптоинвестор Святослав Гусев в интервью KP.RU прокомментировал слухи о том, что уголовное дело в отношении Дианы Шурыгиной может быть связано с местью со стороны его бывшей супруги Ксении.

«Ранее были случаи, когда моя вторая супруга устраивала серьезные проблемы моим знакомым девушкам. Диану она ненавидела буквально всем сердцем, потому что та увела меня из семьи», — сказал бизнесмен.

Гусев добавил, что, несмотря на возможные личные конфликты, ответственность за произошедшее лежит на самой Диане. По его словам, Шурыгина оказалась под следствием из-за конкретного нарушения закона и заранее знала о последствиях своих действий.

Ранее KP.RU сообщал, что Шурыгина стала фигурантом уголовного дела об изготовлении и распространении порнографии. В июле девушка была переведена в СИЗО. Троицкий суд Москвы изменил меру пресечения блогерше из-за нарушения условий домашнего ареста.

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