«Увела мужа»: друзья Шурыгиной рассказали, кто может стоять за уголовным делом против нее

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Диана Шурыгина: биография, личная жизнь и история громкого скандала

Диана Шурыгина — российская блогер и медийная персона, получившая широкую известность в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят». История девушки из Ульяновска стала одной из самых обсуждаемых тем в российском медиапространстве и вызвала широкий общественный резонанс. Собрали главное из ее биографии.