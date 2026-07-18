Похоронят вместе с мужем: близкие рассказали о смерти вдовы Маслякова

В 1971 году Светлана вышла замуж за Александра Маслякова, основателя программы. Именно она, по воспоминаниям друзей семьи, настояла на том, чтобы Масляков вернулся в КВН в 1986 году, когда программу возродили после 14‑летнего перерыва. Это был судьбоносный момент: без Светланы, возможно, не было бы того самого «второго рождения» КВН, которое подарило стране десятки легендарных команд и юмористических звёзд.