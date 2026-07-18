Похоронят вместе с мужем: близкие рассказали о смерти вдовы Маслякова

В возрасте 78 лет ушла из жизни Светлана Маслякова — вдова основателя Клуба весёлых и находчивых, легендарный режиссёр и главный редактор телеканала КВН ТВ. О том, как ушла из жизни женщина, стоявшая у истоков главной юмористической программы страны, рассказали эксперты aif.ru в эксклюзивном комментарии.
Что стало причиной смерти.
Известие о смерти Светланы Масляковой мгновенно облетело все российские СМИ и социальные сети. Для миллионов зрителей, выросших на передачах КВН, её имя неразрывно связано с золотой эпохой юмористического шоу. Она была режиссёром, главным редактором и хранительницей традиций «Клуба весёлых и находчивых».
В эксклюзивном комментарии aif.ru продюсер Сергей Дворцов назвал причину смерти Светланы Масляковой: «Причина смерти — это, скорее всего, пожилой возраст. Это не онкология. Тут именно возрастные причины и остановка сердца», — отметил он.
Сын Светланы Масляковой Александр позже сообщил СМИ, что его мама долго болела, не раскрывая диагноз. Болезнь Масляковой не афишировали. «Это случилось очень неожиданно, скоропостижная смерть. Ничего не предвещало», — поделился переживаниями продюсер Дворцов.
Реакция КВН: «Огромная трагедия для всего мира Клуба».
Смерть Светланы Масляковой стала шоком для всех, кто был связан с КВН. Редакторы, ведущие, участники команд и многолетние зрители выражают соболезнования семье и близким.
О реакции на смерть Светланы Масляковой в проекте «КВН» рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru продюсер Сергей Дворцов: «Это огромная потеря, это огромная трагедия для мира “КВН”, для всех сотрудников», — отметил собеседник издания.
Действительно, Светлана Анатольевна была не просто режиссёром или главным редактором — она была душой программы. Многие участники команд разных поколений вспоминают её как мудрого наставника, строгого, но справедливого критика и человека, который всегда переживал за каждую шутку и каждую команду.
Место последнего упокоения: Новодевичье кладбище, рядом с мужем.
О месте похорон Светланы Масляковой рассказали в эксклюзивном комментарии aif.ru в пресс‑службе «Клуба весёлых и находчивых»: «С большей долей вероятности Светлану Маслякову похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с Александром Масляковым. Окончательное решение по этому вопросу и точной дате похорон примет семья», — отметили в пресс‑службе.
Александр Васильевич Масляков, основатель и бессменный ведущий КВН на протяжении десятилетий, скончался 8 сентября 2024 года. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище — одном из самых престижных некрополей России, где покоятся выдающиеся деятели культуры, науки и искусства. Теперь, спустя почти два года, рядом с ним обретёт вечный покой его верная спутница жизни — Светлана Анатольевна.
Решение о месте захоронения символично: супруги Масляковы прожили вместе 53 года, и даже после ухода Александра Васильевича Светлана продолжала жить его делом, его проектами, его памятью.
Светлана Маслякова: биография и путь в КВН.
Светлана Маслякова (в девичестве — Семёнова) родилась в 1947 году в Москве. После окончания школы поступила во Всесоюзный юридический заочный институт, а параллельно устроилась в Молодёжную редакцию Центрального телевидения. Над программой КВН она начала работать в 1966 году в качестве ассистента режиссёра, позднее стала режиссёром программы.
В 1971 году Светлана вышла замуж за Александра Маслякова, основателя программы. Именно она, по воспоминаниям друзей семьи, настояла на том, чтобы Масляков вернулся в КВН в 1986 году, когда программу возродили после 14‑летнего перерыва. Это был судьбоносный момент: без Светланы, возможно, не было бы того самого «второго рождения» КВН, которое подарило стране десятки легендарных команд и юмористических звёзд.
Сама Светлана Маслякова после закрытия КВН в 1972 году перешла в Главную редакцию пропаганды Центрального телевидения.
В 1993 году Светлана вернулась в КВН в качестве режиссёра телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и компания» (АМиК). В 2016 году стала главным редактором телеканала КВН ТВ. На этой должности она курировала все проекты, связанные с КВН‑движением, следила за качеством контента и оставалась главным «цензором» и «хранителем традиций», как её часто называли коллеги.
53 года в браке: одна из самых крепких телевизионных семей.
Светлана и Александр Масляковы прожили в браке 53 года. Вопреки различным слухам, это была одна из самых крепких телевизионных семей. Их союз был не просто личной историей — он стал фундаментом, на котором строился весь КВН на протяжении многих десятилетий.
Как говорят в окружении семьи, последние два года, когда самочувствие ведущего ухудшилось из‑за онкологического заболевания, именно Светлана Маслякова занималась всеми проектами, а также успевала отвечать на звонки друзей, которые волновались о здоровье создателя КВН. Она взяла на себя не только творческое руководство, но и эмоциональную нагрузку, поддерживая мужа до последних дней.
Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года. Светлана Маслякова тяжело переживала утрату, но продолжала работать и жить ради дела, которому они отдали всю жизнь.
Наследие Светланы Масляковой.
Светлана Маслякова останется в истории российского телевидения как одна из самых влиятельных женщин, стоявших у истоков главной юмористической программы страны. Она была не только «женой Маслякова» — она была его правой рукой, его соавтором, его самым строгим и одновременно самым любящим критиком.
Смерть Светланы Масляковой — это утрата для каждого, кто хоть раз смеялся над шутками команд КВН. Она ушла, но оставила после себя бесценное наследие — программу, которая продолжает жить, развиваться и дарить радость миллионам зрителей.