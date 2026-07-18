Врачи спасли волгоградку с тяжелым заболевание печени во время беременности

Молодая жительница региона на 33-й неделе вынашивания ребенка начала жаловаться на сильный зуд кожи. А уже спустя месяц ее кожа начала желтеть. По результатам обследования медики установили, что у пациентки развивается стеатогепатит — воспаление печени с накоплением в ней жировой ткани и нарушение оттока желчи. Этот состояние может привести не только к нарушениям функции самого органа и механизма свертывания крови.