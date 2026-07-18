Врачи спасли волгоградку с тяжелым заболевание печени во время беременности

В Областной больнице № 1 медики помогли женщине с тяжелым осложнением беременности на поздних сроках. Подробностями поделились в Облкомздраве по Волгоградской области.
Молодая жительница региона на 33-й неделе вынашивания ребенка начала жаловаться на сильный зуд кожи. А уже спустя месяц ее кожа начала желтеть. По результатам обследования медики установили, что у пациентки развивается стеатогепатит — воспаление печени с накоплением в ней жировой ткани и нарушение оттока желчи. Этот состояние может привести не только к нарушениям функции самого органа и механизма свертывания крови.
В связи с этим женщину отправили на срочное родоразрешение — срок беременности позволял такую операцию. А затем пациентку отправили на комплексное лечение, включающее различные виды терапии и поддержки организма. Таким образом врачам удалось стабилизировать состояние молодой мамы и привести показатели ее организма в норму. А затем и выписать домой, где ее уже ждал новорожденный ребенок.
Ранее врачи также помогли волгоградке, беременность которой осложнилась тяжелым гайморитом.