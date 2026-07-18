В Советской Гавани мотоциклист без прав попал в ДТП и стал фигурантом дела

Проверка показала, что водитель уже попадал в поле зрения правоохранителей. В апреле 2026 года его привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством после лишения права управления. Тогда ему назначили штраф, однако это не остановило мужчину — он вновь сел за руль.