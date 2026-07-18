В Советской Гавани мотоциклист без прав попал в ДТП и стал фигурантом дела

В Хабаровском крае, в Советской Гавани, 34-летний мотоциклист стал фигурантом уголовного дела после аварии — выяснилось, что ранее он уже был лишен права управления транспортными средствами, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В дежурную часть ОМВД России по Советско-Гаванскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя после дорожно-транспортного происшествия.
По предварительным данным, на одном из участков дороги в Советско-Гаванском районе мужчина, управляя мотоциклом, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии он получил травмы и был доставлен в хирургическое отделение.
Проверка показала, что водитель уже попадал в поле зрения правоохранителей. В апреле 2026 года его привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством после лишения права управления. Тогда ему назначили штраф, однако это не остановило мужчину — он вновь сел за руль.
В отношении мотоциклиста возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264.3 УК РФ — управление транспортным средством лицом, лишенным права управления и подвергнутым административному наказанию.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает до одного года лишения свободы. Сейчас в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.