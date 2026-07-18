Российские врачи смогут использовать искусственный интеллект при ЭКГ и колоноскопии

В России врачи смогут шире применять искусственный интеллект при диагностике. Об этом РИА Новости рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
По его словам, системы поддержки врачебных решений на основе ИИ будут использовать не только при маммографии, рентгенографии, флюорографии и КТ органов грудной клетки, но и при ЭКГ и колоноскопии.
«Существенно повышается точность диагностики благодаря внедрению систем поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта. Такие технологии помогают быстрее поставить диагноз и снизить риск ошибок», — отметил Илья Баланин.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что искусственный интеллект повышает качество выявления заболеваний. В частности, по его словам, технология помогает почти исключить риск пропуска злокачественных новообразований.
В апреле президент Владимир Путин поручил внедрять ИИ во врачебную практику и помогать медикам осваивать работу с такими технологиями.