Россиянам рассказали о новом вычете НДФЛ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, появится у граждан РФ с 1 сентября 2026 года: льгота охватывает договоры, заключенные начиная с 1 января 2025 года, поэтому те, кто оформил такой полис в 2025 году, уже накапливают базу для будущего возврата, рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«С 1 сентября 2026 года начинают действовать поправки в Налоговый кодекс, которые дают гражданам право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Норма встроена в статью 219.2 Налогового кодекса, где собраны вычеты на долгосрочные сбережения. До сих пор в этом перечне значились взносы по программе долгосрочных сбережений, договоры с негосударственными пенсионными фондами и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. Теперь к ним присоединяется страхование жизни, и все 4 инструмента работают внутри общего годового лимита в 400 тыс. рублей», — пояснил он.
Вернуть можно налог по собственной ставке НДФЛ: при ставке 13% это до 52 тыс. рублей в год, на верхних ступенях прогрессивной шкалы возврат достигает 88 тыс. рублей, разъяснил Говырин. «Фактически государство добавляет к доходности полиса ощутимую ежегодную прибавку за сам факт дисциплинированных взносов», — полагает депутат.
Право на вычет сохраняется, если человек выступает выгодоприобретателем не более чем по 3 действующим договорам одновременно, подчеркнул Говырин. «Законодатель перенес сюда правило, знакомое по инвестиционным счетам, чтобы поддержка доставалась тем, кто действительно копит вдолгую, без искусственного дробления полисов», — пояснил он.
Отдельное улучшение адресовано родителям: с той же даты вырос лимит взносов в пользу детей, и к вычету можно заявить до 500 тысяч рублей вместо прежних 400 тысяч, рассказал парламентарий. «Это заметный стимул открывать накопительные программы на ребенка, ведь повышенный порог действует именно для семейных взносов», — отметил он.
Оформить возврат можно по окончании года, в котором уплачены взносы: федеральная налоговая служба уже обновила формы справок для нового вычета, так что технически система к старту готова, рассказал Говырин. «Тем, кто рассматривает долгосрочное страхование жизни, имеет смысл заранее свериться с лимитами по всем сберегательным инструментам, ведь 400 тыс. рублей в год распределяются между ними в совокупности, и грамотное планирование взносов позволяет забирать у бюджета максимум ежегодно», — резюмировал он.