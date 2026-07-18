Россиянам рассказали о новом вычете НДФЛ

«С 1 сентября 2026 года начинают действовать поправки в Налоговый кодекс, которые дают гражданам право на налоговый вычет по взносам, уплаченным по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни. Норма встроена в статью 219.2 Налогового кодекса, где собраны вычеты на долгосрочные сбережения. До сих пор в этом перечне значились взносы по программе долгосрочных сбережений, договоры с негосударственными пенсионными фондами и индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. Теперь к ним присоединяется страхование жизни, и все 4 инструмента работают внутри общего годового лимита в 400 тыс. рублей», — пояснил он.