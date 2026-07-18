Новости Нижегородской области 18 июля: Суперкубок, ДТП на переезде и АЗС

Нижний Новгород встречает 18 июля в ожидании одного из главных спортивных событий года — матча за Суперкубок России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом». Город готовится принять тысячи болельщиков: для них изменят работу общественного транспорта и метро, а возле стадиона введут ограничения движения. Тем временем в Борском районе устраняют последствия серьёзного ДТП на железнодорожном переезде, а ситуация с топливом в регионе остаётся напряжённой. Обо всём по порядку рассказывает nn.aif.ru.
Беспилотная опасность в Нижегородской области 18 июля.
Минувшая ночь в регионе прошла спокойно. Режим беспилотной или ракетной опасности в Нижегородской области не объявлялся, сообщений о работе средств ПВО не поступало.
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова работал в штатном режиме, ограничения на приём и выпуск воздушных судов не вводились.
Суперкубок России в Нижнем Новгороде: «Спартак» против «Зенита».
Главным событием дня станет матч за Суперкубок России, который вечером примет нижегородская «Совкомбанк Арена». За первый трофей нового сезона поборются две самые титулованные команды страны — одиннадцатикратный чемпион России «Зенит» и десятикратный чемпион страны «Спартак».
Петербуржцы подходят к игре в статусе действующего чемпиона России, тогда как москвичи получили право сыграть за трофей после победы в Кубке России. В прошлом сезоне команды встречались трижды: дважды сильнее оказался «Зенит», однако последнее слово осталось за красно-белыми, выбившими соперника из Кубка страны после серии пенальти.
Футбольный эксперт и бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что определить фаворита в этой встрече невозможно: команды только вернулись из отпуска и проведут первый официальный матч почти за полтора месяца.
Из-за проведения матча власти города приняли решение изменить работу общественного транспорта. Нижегородский метрополитен 18 июля будет работать до 02:00 19 июля. На Автозаводско-Нагорной линии в часы прибытия и отправления болельщиков интервалы движения сократят до семи минут, а на Сормовско-Мещерской линии после окончания матча поезда будут ходить каждые пять минут.
Дополнительно увеличат количество автобусов на маршрутах, проходящих через улицы Карла Маркса, Советскую и Самаркандскую. После завершения игры возле стадиона сформируют резервный парк автобусов для оперативного вывоза зрителей.
Кроме этого, районе стадиона ограничат движение транспорта. Ограничения движения начнут действовать с 00:01 18 июля и продлятся до 23:00.
Движение транспорта будет закрыто на участках улиц Совнаркомовской, Бетанкура и Волжской набережной рядом со стадионом. Водителям рекомендуют заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
Поезд столкнулся с грузовиком в Нижегородской области.
Серьёзное происшествие произошло ночью в Борском районе возле станции Каликино. Грузовой поезд столкнулся с крупногабаритным автомобилем MAN, перевозившим трактор на прицепе.
По информации Горьковской железной дороги и транспортной прокуратуры, в результате аварии были повреждены локомотив и перевозимая техника. К счастью, обошлось без пострадавших. Авария привела к задержке семи пассажирских поездов. В настоящее время движение полностью восстановлено.
Позже в сети появились кадры момента столкновения. На видео видно, что грузовик выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист применил экстренное торможение, а дежурный по переезду пытался поднять шлагбаум вручную, однако избежать столкновения не удалось.
Проверку по факту происшествия проводят сотрудники Следственного комитета на транспорте.
Ситуация с бензином в Нижегородской области 18 июля: цены остаются высокими.
Топливый кризис в регионе пока не завершился. На крупных сетевых АЗС стоимость бензина остаётся относительно стабильной: по данным Яндекс Карт, на «Лукойле» литр АИ-92+ стоит 64,44 рубля, АИ-95 — 69,71 рубля, на «Газпромнефти» АИ-92 продаётся по 65,63 рубля, а АИ-95 — по 70,09 рубля.
Сопоставимые цены сохраняются и на заправках «Татнефть», где АИ-92 стоит 64,89 рубля, а АИ-95 — 69,39 рубля за литр.
При этом на части независимых АЗС стоимость топлива по-прежнему значительно выше. Так, на заправках «Опти» АИ-92 продаётся по 145 рублей за литр, а АИ-95 — по 165 рублей. На ряде станций сохраняются перебои с наличием отдельных видов топлива.
Накануне мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев посетил автозаправочную станцию «Лукойл» на улице Красная Слобода, где столкнулся с очередями. Он провёл около часа на АЗС, ожидая 30−40 минут из-за технического перерыва. После возобновления работы очередь из 15−20 машин быстро распределилась. Это уже девятый день дежурства добровольцев, включая муниципальных служащих и волонтёров, на заправках города, что помогло улучшить ситуацию и приучить водителей соблюдать правила.
Погода в Нижегородской области 18 июля: солнечно и без осадков.
После череды дождливых дней в регион возвращается комфортная летняя погода. Прогнозы сервиса Яндекс Погода обещают солнечный и сухой день без осадков.
Утром температура воздуха составит около +16 градусов, а днём воздух прогреется до +23. Вечером сохранится комфортная температура около +23 градусов, ночью похолодает до +15.
Несмотря на умеренную температуру, ультрафиолетовый индекс останется высоким, поэтому жителям региона рекомендуют использовать солнцезащитные средства и по возможности избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в середине дня.