Новости Нижегородской области 18 июля: Суперкубок, ДТП на переезде и АЗС

Нижний Новгород встречает 18 июля в ожидании одного из главных спортивных событий года — матча за Суперкубок России по футболу между «Спартаком» и «Зенитом». Город готовится принять тысячи болельщиков: для них изменят работу общественного транспорта и метро, а возле стадиона введут ограничения движения. Тем временем в Борском районе устраняют последствия серьёзного ДТП на железнодорожном переезде, а ситуация с топливом в регионе остаётся напряжённой. Обо всём по порядку рассказывает nn.aif.ru.