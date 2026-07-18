«Тигры» нацелились на Кубок: в Хабаровске хоккеисты начали подготовку к новому сезону

«Мы проведем первую часть сбора дома. Рад всех видеть, у нас и много новых молодых ребят на сборах. Мы всем тренерским штабом смотрели тренировки и “двухсторонку” нашей молодёжки. Десять человек мы привлекли на сборы с “Амуром”. В прошлом сезоне воспитанники нашей школы уже дебютировали в КХЛ. Ждём от них прогресса и будем смотреть и давать возможности другим ребятам. Всё должно прийти через работу. 1 августа соберемся уже всей командой и будем готовиться к сезону», — отметил главный тренер ХК «Амур» Александр Андриевский.