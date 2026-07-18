«Тигры» нацелились на Кубок: в Хабаровске хоккеисты начали подготовку к новому сезону

Хоккейный клуб «Амур» официально начал предсезонную подготовку к сезону 2026/27. Для команды региона это 19-й чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Первыми на лед Платинум Арены в Хабаровске вышли игроки на двусторонних контрактах и местные воспитанники — их сбор стартовал 17 июля. Для тренерского штаба это возможность лучше присмотреться к резерву, а самим хоккеистам — заявить о себе в борьбе за место в основе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Мы проведем первую часть сбора дома. Рад всех видеть, у нас и много новых молодых ребят на сборах. Мы всем тренерским штабом смотрели тренировки и “двухсторонку” нашей молодёжки. Десять человек мы привлекли на сборы с “Амуром”. В прошлом сезоне воспитанники нашей школы уже дебютировали в КХЛ. Ждём от них прогресса и будем смотреть и давать возможности другим ребятам. Всё должно прийти через работу. 1 августа соберемся уже всей командой и будем готовиться к сезону», — отметил главный тренер ХК «Амур» Александр Андриевский.
В настоящий момент «Амур» заключил просмотровые контракты с тремя защитниками. Это игроки обороны Данила Белов, Данил Мокрушев и Николай Тимашов, они также приступили к тренировкам в Хабаровске.
Лидеры и основные игроки команды приступят к работе 1 августа, когда в Хабаровске начнется общий учебно-тренировочный сбор, который продлится до 15 августа. Кроме того, в первые дни хоккеисты пройдут углубленное медицинское обследование.
С 17 по 20 августа «Амур» отправится в Уфу для участия в «Кубке Республики Башкортостан», а сразу после, с 21 по 24 августа, там же проведет полноценный тренировочный микроцикл. Затем подопечные Александра Андриевского отправятся в Магнитогорск, там с 25 по 29 августа состоится традиционный «Мемориал им. Ромазана» — турнир с участием сильных соперников. Эти игры станут еще одной проверкой сил перед чемпионатом. Завершится подготовка возвращением в Уфу, где с 30 августа по 5 сентября команда проведёт заключительный учебно-тренировочный сбор и уже оттуда отправится на стартовые матчи предстоящего сезона.
В межсезонье «Амур» заметно обновил состав, изменений коснулись все линии. Главной задачей было снять нагрузку с основного вратаря Максима Дорожко — для этого вместо молодого Дамира Шаймарданова пригласили опытного Александра Трушкова, а в резерве оставили перспективного Виктора Кобозева. В обороне ключевым приобретением стал Василий Мачулин. Также был подписан контракт с топ-защитником Алексеем Василевским и Дмитрием Костенко.
В атаке руководство хабаровского клуба сделало ставку на усиление при игре в большинстве. Исправить слабую реализацию численного преимущества призваны Кирилл Пилипенко и Виталий Абрамов. Также команде Хабаровского края удалось сохранить Ярослава Лихачева и Олега Ли.
Напомним, что начнут новый чемпионат хоккеисты «Амура» 6 сентября в Магнитогорске игрой с местным «Металлургом». Первый «домашний» матч сезона 2026/27 хабаровчане сыграют 19 сентября с московским «Динамо».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что хабаровский «Амур» завершил формирование тренерского штаба на сезон 2026/27 гг.