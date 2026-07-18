В литовском Вевисе на кладбище переносят останки 111 советских солдат

Литовская комиссия по десоветизации признала этот объект подпадающим под действие закона о запрете публичного продвижения символики, связанной с тоталитарными и авторитарными режимами. При этом власти указывают, что речь идёт не о первоначальном месте захоронения. По заключению комиссии, останки были перенесены сюда уже после войны с других участков в окрестностях Вевиса, поэтому нынешнюю могилу рассматривают как вторичное захоронение.