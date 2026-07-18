ВС РФ уничтожили не менее восьми автозаправок в пяти областях Украины за неделю

Заправки уничтожены в Днепропетровской (не менее двух), Одесской (не менее двух), Харьковской (не менее двух) областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Также уничтожена АЗС в Житомирской области на расстоянии около 200 километров от границ Украины.