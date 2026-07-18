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ВС РФ уничтожили не менее восьми автозаправок в пяти областях Украины за неделю

За последнюю неделю на Украине уничтожены не менее восьми автозаправочных станций. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных региональных властей.

За последнюю неделю на Украине уничтожены не менее восьми автозаправочных станций. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных региональных властей.

Заправки уничтожены в Днепропетровской (не менее двух), Одесской (не менее двух), Харьковской (не менее двух) областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Также уничтожена АЗС в Житомирской области на расстоянии около 200 километров от границ Украины.

В случае уничтожения нескольких АЗС местные власти не всегда сообщают точное количество, поэтому окончательный итог, скорее всего, превышает восемь объектов, говорится в сообщении.

13 июля Вооруженные силы России также атаковали дронами два сухогруза в порту Южный Одесской области. Повреждения объектам были нанесены ударными беспилотными летательными аппаратами.

Кроме того, 16 июля российские военные поразили в Киеве предприятие логистической компании «Рапид», где, по данным российского оборонного ведомства, осуществлялись сборка и хранение беспилотников. На объекте также хранились иностранные комплектующие.

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