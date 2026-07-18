ВС РФ уничтожили не менее восьми автозаправок в пяти областях Украины за неделю

За последнюю неделю на Украине уничтожены не менее восьми автозаправочных станций. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных региональных властей.
Заправки уничтожены в Днепропетровской (не менее двух), Одесской (не менее двух), Харьковской (не менее двух) областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Также уничтожена АЗС в Житомирской области на расстоянии около 200 километров от границ Украины.
В случае уничтожения нескольких АЗС местные власти не всегда сообщают точное количество, поэтому окончательный итог, скорее всего, превышает восемь объектов, говорится в сообщении.
13 июля Вооруженные силы России также атаковали дронами два сухогруза в порту Южный Одесской области. Повреждения объектам были нанесены ударными беспилотными летательными аппаратами.
Кроме того, 16 июля российские военные поразили в Киеве предприятие логистической компании «Рапид», где, по данным российского оборонного ведомства, осуществлялись сборка и хранение беспилотников. На объекте также хранились иностранные комплектующие.