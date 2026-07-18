В СФР рассказали о 9 тыс. волгоградцев, имеющих право на досрочную пенсию

По данным экспертов, обратиться за назначением пенсии имеют право мужчины в возрасте 50 лет и женщины в возрасте 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж: мужчины — не менее 20 лет, женщины — не менее 15 лет.