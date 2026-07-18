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В СФР рассказали о 9 тыс. волгоградцев, имеющих право на досрочную пенсию

В Волгоградской области более 9 тыс. человек, работающих на промпредприятиях, имеют право на досрочную.

В Волгоградской области более 9 тыс. человек, работающих на промпредприятиях, имеют право на досрочную пенсию. Об этом 17 июля сообщили в региональном отделении Социального фонда России. Речь идёт о сотрудниках металлургической промышленности, задействованных на опасных для здоровья производствах.

По данным экспертов, обратиться за назначением пенсии имеют право мужчины в возрасте 50 лет и женщины в возрасте 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж: мужчины — не менее 20 лет, женщины — не менее 15 лет.

Кроме того, особые условия выхода на пенсию действуют и для волгоградцев, поработавших в тяжёлых условиях не менее 10−12,6 лет и имеющих стаж не менее 20−25 лет. Они имеют право уйти на пенсию в возрасте 50−55 лет.

Фото из архива ИА «Высота 102».