Ночной поезд снес с путей под Волгоградом забытый автомобиль

Около трех часов утра 18 июля поезд дальнего следования № 90, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Волгоград, снес автомобиль, находившийся на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба ПривЖД.
Авария произошла в районе станции Липки. Там на путях неизвестным образом прямо перед поездом оказалась легковушка. Машинисты состава применили экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным и избежать столкновения им не удалось. При этом поезд устоял на путях и в вагонах никто не пострадал. Автомобиль и вовсе находился на путях без водителя и пассажиров. На расписание движения других составов инцидент также не повлиял.
А месяцем ранее в Астраханской области произошла авария с другим поездом, следовавшим в Волгоград.