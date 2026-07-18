Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночной поезд снес с путей под Волгоградом забытый автомобиль

Маневр экстренного торможения не помог машинистам и столкновения избежать не удалось.

Около трех часов утра 18 июля поезд дальнего следования № 90, направлявшийся из Санкт-Петербурга в Волгоград, снес автомобиль, находившийся на железнодорожных путях, сообщает пресс-служба ПривЖД.

Авария произошла в районе станции Липки. Там на путях неизвестным образом прямо перед поездом оказалась легковушка. Машинисты состава применили экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным и избежать столкновения им не удалось. При этом поезд устоял на путях и в вагонах никто не пострадал. Автомобиль и вовсе находился на путях без водителя и пассажиров. На расписание движения других составов инцидент также не повлиял.

А месяцем ранее в Астраханской области произошла авария с другим поездом, следовавшим в Волгоград.