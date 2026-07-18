Ночной поезд снес с путей под Волгоградом забытый автомобиль

Авария произошла в районе станции Липки. Там на путях неизвестным образом прямо перед поездом оказалась легковушка. Машинисты состава применили экстренное торможение, но расстояние оказалось недостаточным и избежать столкновения им не удалось. При этом поезд устоял на путях и в вагонах никто не пострадал. Автомобиль и вовсе находился на путях без водителя и пассажиров. На расписание движения других составов инцидент также не повлиял.